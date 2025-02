TURISMO Pedini Amati esorta maggioranza e governo a credere di più nel turismo Il Segretario di Stato richiama i contenuti del giudizio di Standard & Poor's ed anche i report degli ultimi 3 anni dell'FMI: “Al di là della rivisitazione delle regole sul suolo pubblico non si può chiudere attività e lasciare 11 dipendenti in mobilità"

Pedini Amati esorta maggioranza e governo a credere di più nel turismo.

Sulla scorta del recente giudizio di Standard & Poor's – ma anche dei report Fmi degli ultimi tre anni – il Segretario di Stato Federico Pedini Amati esorta a credere di più nel turismo e a destinare maggiori risorse al settore, segnalato dagli organismi e dalle agenzie internazionali, per la sua resilienza e potenzialità nell'attrazione di investimenti per la realizzazione di strutture ricettive di alta qualità.

Pedini Amati ritiene tuttavia non incoraggianti alcuni segnali, di maggioranza e governo, come il decreto 'alberghi', di recente ratifica, su cui, afferma, “si è tornati indietro” per quel che riguarda la riqualificazione delle realtà esistenti. Inoltre – aggiunge – “al di là della rivisitazione delle regole sull'occupazione del suolo pubblico non si può arrivare a chiudere attività come 'Oyster', dopo investimenti ingenti, con l'effetto della messa in mobilità di 11 dipendenti”.

“Insieme al collega al Territorio Ciacci – conclude il Segretario di Stato al Turismo Pedini Amati - stiamo cercando soluzioni e spero che nei prossimi mesi vengano destinate maggiori risorse ad un settore, il turismo, che si sta rivelando sempre più importante per l'intera economia del Paese”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: