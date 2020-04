Pedini Amati: in Centro Storico una perdita di incasso a marzo del 62%

Il Segretario al Turismo in Consiglio accende i riflettori sui danni economici con un bilancio drammaticamente in rosso. “Non possiamo far finta che il Covid sia solo sanitario”. Il dato di marzo, legato alla smac, vedeva nel 2019 un incasso di 59 milioni di euro; a marzo del 2020 è stato di 39 milioni. “ Una perdita del 34% nel commercio e del 62% in Centro Storico. Non ci possiamo permettere che molte famiglie incassino zero”.

Per Federico Pedini Amati non bastano sgravi dei contributi o aiuti dello Stato nei mutui, “ bisogna accelerare nelle risposte”. Annuncia un nuovo decreto “imminente” per aiuti economici al comparto commerciale, “ per sostenere le aziende che stando ferme chiuderanno”. Le proposte della Segreteria sono sul tavolo, “si deve partire per gli aiuti economici dai comparti chiusi per primi”. Si dice pronto a confrontarsi con tutti, ma - avverte - "non si può più rimandare”.