CONGRESSO DI STATO Pedini Amati incontra domani a Roma il ministro Santanchè

Conferenza stampa settimanale per il Congresso di Stato. Il Segretario al Turismo Pedini Amati elenca i prossimi appuntamenti per il Titano a partire dalla Fiera di Londra dove San Marino si proporrà come meta portando oltre Manica il suo pacchetto promozionale di esperienze.

Pedini parla anche di Natale: già arrivate le prime prenotazioni per il periodo che va dal 26 novembre all'8 gennaio a preannunciare un importante flusso di visitatori. Aumentato il budget per la manifestazione, il titolare del Turismo rimarca che nel centro storico saranno allestite le luminarie e le tradizionali casette. Confermata anche la pista di pattinaggio sul ghiaccio. Per quel che riguarda le luminarie nei Castelli invece verrà fatto un incontro con i Capitani per valutare come procedere.

Gli atri appuntamenti sul tavolo sono il Tour Music Fest, per il quale è già possibile acquistare i biglietti; la presentazione a Milano di Una voce per San Marino, le audizioni del concorso sono in corso all'Auditorium Little Tony a Serravalle e il lavoro per la partecipazione di San Marino all'Expo 2025 di Osaka. Entro dicembre verrà chiuso anche il palinsesto degli eventi per il 2023.

Oggi sul Titano gli ingegneri per il progetto legato al Trenino bianco Azzurro, con personale inviato anche da parte di Ferrovie dello Stato italiane. Il progetto prevede una nuova viabilità della vecchia ferrovia: si partirà dal tratto Città, Borgo Maggiore, la zona patrimonio Unesco.

In programma due emissioni filateliche: una con la foto vincitrice del concorso "San Marino nel cuore" e una con protagonista kobra, l'autore del murales presso la Sit.

Pedini Amati annuncia un incontro per domani a Roma con il ministro Santanchè per riprendere i progetti che con Garavaglia erano stati portati avanti in questi anni.

Il Segretario Ugolini fa il punto sul report scaturito dalla visita sul Titano dei delegati dell'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. Il rapporto riconosce il lavoro svolto in questi anni in tema di giustizia. Ugolini torna anche a parlare della riforma del sistema penitenziario auspicando che si possa arrivare quanto prima in prima lettura: si tratta di un tassello importante agli occhi degli organismi internazionali - sottolinea.

In chiusura di conferenza stampa i Segretari tornano anche sul tema delle tariffe energetiche. Serve un equilibrio di carattere finanziario che garantisca sostenibilità per famiglie e imprese. La delibera per l'Autorità per l'energia dovrebbe avvenire a breve.

