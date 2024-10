Pedini Amati incontra il Comites: al centro la rinuncia della cittadinanza per gli italiani

Il Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati, ha incontrato il Presidente del COMITES San Marino, Alessandro Amadei, e il consigliere Stefano Gatta. Durante la riunione sono state affrontate diverse questioni che riguardano i cittadini italiani residenti a San Marino, tra cui il tema centrale dell'abolizione dell'obbligo di rinunciare alla cittadinanza di origine per ottenere quella sammarinese. Si è discusso anche della possibilità di estendere l'elettorato passivo nelle elezioni amministrative. Pedini Amati ha confermato l'impegno a presentare la questione della cittadinanza al Consiglio Grande e Generale, per avviare rapidamente il processo di riforma.