TURISMO Pedini Amati: "Niente più eventi serali in centro storico se i negozi continuano a restare chiusi" Conferenza stampa del Segretario di Stato al Turismo. "Un falso problema" i flussi legati al trenino. Aut Aut sulla convenzione parcheggi

Federico Pedini Amati a tutto campo interviene sui dossier più scottanti che ha sul tavolo a partire dalla polemica dei flussi lanciata da alcuni commercianti della zona bassa del centro storico e dell'area ex stazione che si sentono penalizzati dal tragitto del trenino turistico. Il Segretario al Turismo fa l'esempio delle giornate medievali. 29mila presenze a cui se ne aggiungono altre 17mila attraverso la funivia, mentre negli stessi giorni i biglietti venduti per il trenino sono stati 2.192, quindi – fa notare – si tratta di una minima parte delle presenze totali. E' un falso problema – dice – andando poi al contrattacco e affermando che la stragrande maggioranza dei negozi del centro storico, la sera, anche durante gli eventi, resta con la serranda abbassata.

“Chi fa questo tipo di lavoro, d'estate – dichiara Pedini Amati – se ci sono gli eventi in centro storico, dal mio punto di vista, deve rimanere aperto. Nei comune di Verucchio, Santarcangelo, Cesenatico, i commercianti contribuiscono a pagare gli eventi, e la sera sono aperti. Qui noi paghiamo la paghiamo stragrande maggioranza degli eventi nel centro storico con soldi pubblici, dei cittadini, e i negozi nel centro storico sono chiusi....Vorrà dire che nella organizzazione degli eventi del prossimo anno, prevederò di non farli la sera, in centro storico, se i negozi sono chiusi. Oppure li dislocheremo su tutti e 9 i Castelli, come forse avremmo già dovuto fare”.

Pedini Amati lancia l'aut aut anche sulla convenzione con la Sinpar per i parcheggi che, sottolinea, dal 1990 costa ogni anno allo Stato 350/400mila euro. Il suo obiettivo è la rinegoziazione a condizioni meno svantaggiose, ma dopo 22 incontri a livello governativo, l'obiettivo non è stato raggiunto. “La quadra – commenta Pedini Amati – non può arrivare quando un esecutivo ha concluso il suo mandato. Deve arrivare mentre il Governo è in carica. Quindi sono arrivati i tempi per prendere una decisione: o risolvere la convenzione con la Sinpar o non risolverà, consapevoli che sarà in vigore fino al 2033”. Il Segretario al Turismo fa sapere inoltre di aver emesso un bando per l'assegnazione del Nido del Falco, dopo il disimpegno del gruppo Cipriani, e si impegna a risolvere, sul fronte Poste, il problema del pagamento dei bollettini e delle ricariche telefoniche. Infine un richiamo ai colleghi di Governo: è ora di mettere a terra le riforme.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: