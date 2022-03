Pedini Amati non si ricandiderà alle prossime elezioni. "Non cambierò idea" e spiega perché

“Ultimo giro di boa in prima linea”. Comincia così il post su Facebook del Segretario al Turismo Federico Pedini Amati. Un annuncio che spiazza tutti e che raccoglie decine di commenti: tutti gli chiedono di non mollare. S'interroga anche la maggioranza. Questa volta, però, le ragioni non sono politiche. C'è altro: “Il cuore rimane in questa bandiera – scrive - ma la vita, quando finirà l'esperienza di Governo, deve riprendere il suo corso. Con Lucia ed Erika, figlia e moglie, i suoi amori più grandi, che hanno dato un nuovo valore alle sue giornate, spostando le priorità. Prima che arrivassero loro, era la politica il centro di tutto. 16 anni in Consiglio, Capitano Reggente nel 2008, protagonista di storiche battaglie, Federico Pedini Amati è noto per il carattere vulcanico e sincero: memorabili le sue freddure, l'esuberanza, gli scontri politici feroci ma anche le pacche sulla spalla, senza rancore.

La scelta è presa: non si candiderà alle prossime elezioni. Chiarisce: “Nessun problema né con la maggioranza né nel governo, penso ancora – dice – che sia il migliore in questo periodo storico”. Ma se – come scrive – il suo cuore rimane nella bandiera di San Marino, nei suoi occhi c'è la piccola Lucia. Di come il suo arrivo gli avesse riempito la vita lo aveva raccontato qualche mese fa a Qualcosa di Personale. “Sono stati anni complicati, che hanno tolto tempo alla famiglia. Se continuo a fare questa vita – confida - mi perderò i momenti più belli”. Non sarà facile, “la politica è una malattia da cui non si guarisce”, ma vuole provarci. Mancano due anni alla fine della legislatura, perché annunciarlo già ora? “Per correttezza – spiega - nei confronti di chi mi ha votato. E' giusto che sappiano, per cominciare a scegliere il loro prossimo rappresentante in parlamento”. Non sarà lui. E ai tanti “ripensaci” una semplice frase, che chiude ogni spiraglio: “Non cambierò idea per nessuno motivo. Grazie San Marino”.

