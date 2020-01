TURISMO Pedini Amati: "Obiettivo, ampliare il calendario di eventi"

Occhi puntati sul rilancio di turismo e commercio in questa legislatura. Per farlo, il Governo intende “ricercare, ove possibile, una sinergia di risorse con il privato”. Essenziale, dunque, la definizione di un progetto condiviso con le associazioni di categoria – si legge nel programma - insieme alla risoluzione di questioni divisive, come la distribuzione dei flussi”, che hanno contribuito ad esacerbare gli animi degli operatori in questi anni.

Tra gli interventi da valutare spiccano la volontà di procedere con una pianificazione annuale degli eventi; una corretta destagionalizzazione; l'ordine e la pulizia del territorio, “che non devono conoscere crisi”, individuando soluzioni alternative a garanzia di un elevato standard di decoro pubblico. Da rivedere poi l'attuale impostazione dell'Ufficio del Turismo; novità sarà poi l'apertura di un moderno ufficio informazioni a Dogana. Si guarda inoltre allo sviluppo di una card multiservizi; al miglioramento dell'accoglienza e dell'informazione all'ospite tramite le migliori tecnologie; allo sviluppo dell'offerta museale.

Ampliare il calendario degli eventi, questo l'impegno della Segreteria di Stato che conferma il proprio sostegno alla sinergia pubblico-privato.

Guarda l'intervista al Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati.



