ESPERIMENTO Pedini Amati: "San Marino pronto a serate musicali con tamponi all'ingresso per far ripartire gli eventi" Seduta del Congresso di Stato dedicata alle delibere

Sull'onda dell'esperimento riuscito di Barcellona e le iniziative di Liverpool, “San Marino deve farsi trovare pronto a giugno, in pratica allo scadere del decreto legge in vigore, per un test prova, con tamponi all'ingresso e tutti i presidi di sicurezza del caso, allo scopo di rimettere in pista i concerti e le serate d'intrattenimento musicale”. Così il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati, proprio in considerazione della copertura vaccinale prossima al 70% sulla popolazione target, conseguente alla campagna massiva che il Titano ha messo in atto. “Se non lo facciamo noi, - aggiunge – chi lo può fare? Ovviamente – ribadisce - tracciando tutti i partecipanti. Questo naturalmente al di là di concerti che siano accessibili ai soli vaccinati come previsto già adesso”.

Viaggia intanto spedito e si arricchisce sotto il profilo tecnico il progetto Tavolo Turistico Territoriale (TTT), presieduto dallo stesso Pedini Amati: sul tavolo del Congresso di Stato oggi la nomina di Eduardo Santander, a membro del Comitato tecnico-scientifico del TTT. Santander è Direttore Esecutivo e Amministratore Delegato dell’ETC – European Travel Commission, l’associazione con sede a Bruxelles per la promozione dell’Europa quale destinazione turistica attrattiva presso i paesi terzi (USA, Canada, America Latina, Asia, Russia).

Sempre vivo inoltre sul Titano il ricordo di Ayrton Senna. A 27 anni dalla sua morte avvenuta ad Imola, dopo un incidente al GP San Marino di F1, esattamente il 1° maggio 1994, è stata accolta dal Governo la richiesta avanzata da tempo dall'Associazione Veterani Sportivi sammarinesi, per lo spostamento in centro storico del busto, in memoria dell'indimenticato pilota brasiliano, ora posizionato all'esterno del Museo dello Sport a Serravalle. Incassato il parere favorevole della Commissione per la Conservazione dei Monumenti, oltre al placet della Giunta di Castello di Città, il busto, opera dell'artista sammarinese Boris Pellandra, potrebbe essere sistemato in Campo Bruno Reffi.

Delibera in Congresso anche per la predisposizione del progetto per la realizzazione del nuovo sistema radio digitale che riguarda TETRA per le comunicazioni in sicurezza della Protezione Civile, forze dell'ordine, ospedale.

