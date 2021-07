GESTIONE FLUSSI TURISTICI Pedini: “Ok all'accordo tra AASS e Benedettini, saranno riattivati a breve corse del trenino e servizio navette”

Pedini: “Ok all'accordo tra AASS e Benedettini, saranno riattivati a breve corse del trenino e servizio navette”.

In vista dei grandi flussi turistici in arrivo sul Titano dalla Riviera e non solo, il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati torna sulla gestione dei flussi turistici in centro storico e affrontando il problema di petto. “La Segreteria di Stato per il Turismo, di concerto con la Segreteria di Stato per le Finanze e la Segreteria di Stato per il Lavoro e i rapporti con l'AASS, - fa sapere - ha deciso di spostare la reperibilità del trasporto dei turisti, in particolare dalle aree di sosta più decentrate come Fonte dell'Ovo, autorizzando l'Azienda di Stato per i Servizi a siglare un accordo, a costo zero per lo Stato, con la ditta Fratelli Benedettini. Accordo che prevede la riattivazione delle corse del trenino turistico e il servizio navette dai parcheggi più lontani dal centro”. Nessun aggravio dunque per le finanze pubbliche: la ditta di trasporto incasserà il ricavato dei biglietti staccati. A giorni l'intesa diventerà operativa.

