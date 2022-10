Pensioni, dibattito a Serravalle: “Dati allarmanti, servono interventi forti” Verso lo sciopero generale, si è parlato di pensioni in un incontro voluto dalla Fondazione Ritrovo dei Lavoratori di Serravalle

Sullo sfondo, la consapevolezza che servano interventi forti e a breve termine, davanti a dati allarmanti, a partire dal rapporto lavoratori/pensionati, passato in 10 anni da 2,54 a 2,04 e che ha portato uno sbilancio fra entrate e uscite, per le sole pensioni e senza il contributo dello Stato, da 47 milioni del 2017 agli attuali 87 milioni. Intervento pubblico che a sua volta, è salito a 57 milioni dai 25 milioni invece destinati nel 2013. E' un dibattito molto partecipato quello che ha visto al tavolo il Segretario alla Sanità Roberto Ciavatta, i Segretari delle tre sigle sindacali - Enzo Merlini, Gianluca Montanari e Francesca Busignani, insieme anche al mondo imprenditoriale, con il Segretario Anis, William Vagnini.

Dettagliata anche l'incidenza dei contributi dello Stato per comparto: per gli Artigiani, da 389mila euro del 2017 a oltre 3 milioni e mezzo del 2021. Per i Commercianti: dai quasi 430mila euro (del 2017) ai 4 milioni 231mila (del 2021). Per i lavoratori subordinati: interventi passati dai 19 milioni e mezzo (del 2017) a circa 28 milioni (del 2021). “Posizioni differenti, ma contributi che hanno elevato il dibattito – rileva la Presidente della Fondazione Ritrovo dei Lavoratori di Serravalle, Maria Domenica Michelotti – su un tema che avrà un impatto importante sul Paese e su tutta la popolazione”. E ricorda il contesto: una fase di mobilitazione, con uno sciopero generale alle porte, indetto proprio per chiedere modifiche alla riforma pensionistica, insieme al rinnovo dei contratti e ad un piano di sostegno contro il caro-bollette.

