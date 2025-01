CONFRONTO Per la Dc nuova tornata di incontri post-Congresso: è la volta dei temi economici

Proseguono gli incontri post-Congresso della Dc. Oggi il confronto sui temi economici. La nuova tornata di incontri si è aperta con gli industriali di Anis. Al centro tematiche come riforma Igr, Iva e, su tutto, l'Accordo di associazione con l'Unione europea. Spazio poi alle questioni sindacali, con la partecipazione dell'Unione sammarinese dei lavoratori. E' stata poi la volta degli artigiani di Unas e i commercianti dell'Usc. L'attenzione del partito, infatti, è anche alle piccole e medie imprese con lo scopo, spiegano dal Pdcs, di sostenerle. E agli operatori turistici: in via delle Scalette i rappresentanti Usot. La giornata di confronti si è chiusa con il colloquio con Agenzia Sviluppo – Camera di Commercio. La Dc plaude allo spirito di collaborazione e la disponibilità al dialogo delle parti, per “trovare soluzioni insieme”.

