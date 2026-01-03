EUROPA E DIGITALIZZAZIONE "Per noi l'Accordo di Associazione con l'Ue è già cominciato" I principali obiettivi 2026 del Segretario di Stato agli Interni Andrea Belluzzi

Durante la conferenza stampa di fine anno del Governo, il Segretario di Stato agli Interni, Andrea Belluzzi, ha tracciato il bilancio del 2025 e delineato gli obiettivi per il 2026, ponendo al centro del suo intervento l’accordo di associazione con l’Unione Europea, la cui firma è attesa nei prossimi mesi. “Per noi l’accordo è già iniziato”, ha sottolineato, evidenziando il lavoro già svolto e le tappe future. La riorganizzazione dell’amministrazione pubblica, avviata nel corso del 2025, è stata indicata come un passaggio fondamentale per preparare il Paese a recepire le norme europee, così come previsto nella relazione congiunta con la Segreteria agli Affari Esteri, il cui esame sarà completato in Consiglio nella prima sessione del 2026. Tra le novità introdotte, Belluzzi ha citato la ridefinizione della direzione della funzione pubblica e la distribuzione dei compiti tra i dieci dipartimenti, con l’obiettivo di predisporre un’agenda operativa chiara per il nuovo anno.

Guardando al 2026, il Segretario ha indicato tra le priorità la riforma della legge sugli appalti, che recepirà tutte le direttive europee, e il processo di digitalizzazione del Paese, coordinato tra più segreterie per rendere più efficiente la pubblica amministrazione. Tra gli obiettivi strategici figura anche il passaporto europeo per le imprese sammarinesi, strettamente legato alla modernizzazione dell’intero sistema amministrativo.

