Piani di sviluppo sulla scuola, Belluzzi: "Cogliamo le opportunità quando si presentano"

Confronto aperto sul piano di riordino scolastico che sarà presto portato dalla Segreteria di Stato all'Istruzione all'attenzione delle forze politiche per poi approdare in Commissione consiliare. In attesa di poter entrare nel merito, posto al centro del dibattito l'interesse che avrebbe manifestato l'imprenditore estero che si muove nel solco del Des, sull'immobile che ospita la sede della Scuola Superiore nel centro di Città, per farne eventualmente una struttura ricettiva. “Serve chiarezza” sul punto, questa la richiesta che arriva dai banchi dell'opposizione ma anche della maggioranza.

Se si parla di campus per il Segretario di Stato Andrea Belluzzi occorre però aprire una riflessione su come realizzare un nuovo modello di scuola, che auspicabilmente – sullo stile anglosassone - includa nella stessa area impianti sportivi, biblioteche, teatri, auditorium... Insomma mirati progetti di trasformazione urbana, come quello approntato anni fa da Boeri, che si scontrano con lo scoglio delle risorse. "Grazie al Pnrr l'Emilia-Romagna vedrà grandi investimenti nelle infrastrutture scolastiche, noi nel 2013 con un referendum abbiamo detto no all'Europa. La politica deve invece fare quadrato e tracciare una strada di sviluppo, ma possiamo purtroppo contare solo sulle nostre forze, perché abbiamo fatto altre scelte e oggi ne paghiamo il conto".

Nel video l'intervista ad Andrea Belluzzi, Segretario di Stato per l'Istruzione, Cultura, Università.