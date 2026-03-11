Pianificazione strategica territoriale, convocata per sei giorni la Commissione Territorio

Arriva in Commissione consiliare Sanità e Territorio il progetto di legge “Disposizioni sulla Pianificazione Territoriale Strategica – Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del Territorio – Interventi straordinari con finalità sociali” presentato dalla Segreteria di Stato per il Territorio alla fine del 2025.

La mole del pdl - composto da 57 articoli e 11 allegati, a cui vanno aggiunti gli inevitabili emendamenti - ha costretto la Presidente Denise Bronzetti ad una convocazione intensa: sei giorni - il 7, 8, 9, 10, 13, 14 aprile 2026 - per 60 ore complessive di lavori potenziali.

Come ha spiegato la Segreteria di Stato, "il progetto di legge è il risultato di un lavoro interamente sviluppato all’interno dell’Amministrazione, facendo tesoro anche di studi e consulenze pregresse, con l’intento di introdurre regole chiare e strumenti più snelli per una gestione sostenibile del territorio". Infatti, assicurano dal Dicastero di Matteo Ciacci, "un principio cardine della riforma è il recupero dell’esistente, evitando nuovo consumo di suolo e valorizzando aree già edificabili o destinate a servizi pubblici secondo il PRG vigente, comprese aree di proprietà dello Stato".

Il riferimento è alla funzione abitativa collettiva, una delle principali novità del pdl. Tre le tipologie di costruzione previste: il cohousing, lo studentato e le comunità abitative. La bozza di legge è stata anche presentata in una serata pubblica a fine gennaio.







