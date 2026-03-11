TERRITORIO Pianificazione strategica territoriale, convocata per sei giorni la Commissione Territorio Organismo convocato dal 7 al 14 aprile per 60 ore complessive con l'obiettivo di esaminare in sede referente il progetto di legge presentato dalla Segreteria di Stato al Territorio

Pianificazione strategica territoriale, convocata per sei giorni la Commissione Territorio.

Arriva in Commissione consiliare Sanità e Territorio il progetto di legge “Disposizioni sulla Pianificazione Territoriale Strategica – Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del Territorio – Interventi straordinari con finalità sociali” presentato dalla Segreteria di Stato per il Territorio alla fine del 2025.

La mole del pdl - composto da 57 articoli e 11 allegati, a cui vanno aggiunti gli inevitabili emendamenti - ha costretto la Presidente Denise Bronzetti ad una convocazione intensa: sei giorni - il 7, 8, 9, 10, 13, 14 aprile 2026 - per 60 ore complessive di lavori potenziali.

Come ha spiegato la Segreteria di Stato, "il progetto di legge è il risultato di un lavoro interamente sviluppato all’interno dell’Amministrazione, facendo tesoro anche di studi e consulenze pregresse, con l’intento di introdurre regole chiare e strumenti più snelli per una gestione sostenibile del territorio". Infatti, assicurano dal Dicastero di Matteo Ciacci, "un principio cardine della riforma è il recupero dell’esistente, evitando nuovo consumo di suolo e valorizzando aree già edificabili o destinate a servizi pubblici secondo il PRG vigente, comprese aree di proprietà dello Stato".

Il riferimento è alla funzione abitativa collettiva, una delle principali novità del pdl. Tre le tipologie di costruzione previste: il cohousing, lo studentato e le comunità abitative. La bozza di legge è stata anche presentata in una serata pubblica a fine gennaio.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: