Pianificazione Strategica Territoriale, opposizioni all'attacco: “Progetto pericoloso”

Emanuele Santi, Matteo Casali e Gaetano Troina

Opposizioni compatte, a pochi giorni dall'approdo in Commissione della Pianificazione Strategica Territoriale è severo il giudizio su un progetto che “contiene profili di gravità e di pericolo” - dicono, partendo però dal fronte politico: “Riteniamo che sia la testimonianza di una grossa incongruenza politica - osserva Matteo Casali di Repubblica Futura - in particolare di Libera, che è il partito di cui il Segretario del Territorio è espressione, che ha sempre professato la necessità di adottare un piano regolatore generale. Quando ha avuto la possibilità di farlo, non lo ha fatto”.

“Che fine ha fatto il piano Boeri? Le idee e i programmi di Libera sono scomparsi” – dicono – per poi dettagliare aspetti critici: “Il primo è quello di una pianificazione tematica – prosegue Casali - quando invece anche i Comuni limitrofi ritornano a fare una pianificazione generale, che sarebbe opportuna per il nostro Paese. I temi devono essere trattati univocamente e tutti insieme. E questa pianificazione tematica prende spunto e base dal PRG del '92, che diventa un PRG redivivo e ce lo troveremo per i prossimi dieci anni. Il secondo aspetto è legato all'introduzione di una nuova surrettizia funzione abitativa, la cosiddetta 'funzione abitativa H', Funzione Abitativa Comunitaria Collettiva, che sarà potenzialmente il grimaldello per andare a costruire, con le logiche del Piano Particolareggiato, della politica, della Commissione per le Politiche Territoriali, praticamente in tutto il territorio e potrà dare adito anche a speculazioni”.

Altri elementi a fuoco: le cosiddette 'zone a rigenerazione speciale', quali l'ex Symbol e l'ex Conceria ad Acquaviva. “Ancora una volta, sembrano mirate a risolvere problemi di natura politica” – osserva Gaetano Troina di Domani Motus Liberi, che si sofferma poi sulle aree a rischio idrogeologico, di fatto “sdoganate – dice con preoccupazione - da un pdl che dà la possibilità di costruire senza vincoli, con il solo vaglio tecnico”.

Torna sul piano politico Emanuele Santi di Rete: “Porteremo emendamenti - promette - ad un testo però inemendabile, laddove non condividiamo l'impianto. Arrivato in maniera strisciante, senza confronto e pericoloso, perché allarga la discrezionalità della politica nel mettere le mani sul territorio, nel favorire clientelismo”.

Nel video, l'intervista a Matteo Casali, Repubblica Futura









