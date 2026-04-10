POLITICA Pianificazione Strategica Territoriale, via libera in Commissione Approvato il Pdl con 9 voti favorevoli e 2 contrari. Tensioni sull’articolo 55, poi corretto per limitare le deleghe al Governo. Convergenza invece sullo stop alle sanatorie degli abusi edilizi.

Pianificazione Strategica Territoriale, via libera in Commissione.

Si sono conclusi in anticipo i lavori della Commissione IV con al centro il Pdl Pianificazione Strategica Territoriale. Dopo una mattinata di forti contrasti tra gli schieramenti, la legge è stata approvata con 9 voti favorevoli e 2 contrari.

La presidente Denise Bronzetti ha chiuso i lavori richiamando comunque a un confronto politico più rispettoso e istituzionale. Al centro del dibattito l’articolo 55, criticato da Matteo Casali (RF) per l’eccessiva ampiezza delle deleghe al Governo, poi ridotte con l’eliminazione dei regolamenti attuativi e l’introduzione di un limite di 12 mesi. Preoccupazioni analoghe sono state espresse da Gaetano Troina (D-ML), mentre il Segretario di Stato Matteo Ciacci ha proposto correttivi per circoscrivere meglio la norma e sospendere i lavori per rivedere il testo.

Ampia convergenza invece sull’articolo 56-bis, proposto dalle opposizioni e accolto, per impedire che le varianti urbanistiche sanino abusi edilizi già realizzati. Dalla maggioranza Aida Maria Adele Selva e Gian Carlo Venturini del PDCS hanno difeso l’impianto della riforma, sottolineando i miglioramenti emersi dal confronto parlamentare. Giulia Muratori di Libera ha rivendicato il cambio di approccio alla pianificazione, pur riconoscendo effetti non immediati, mentre l’opposizione, ancora con Troina, ha giudicato il provvedimento poco innovativo e rischioso.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: