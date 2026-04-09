Pianificazione territoriale, confronto acceso in Commissione anche in seduta serale

È proseguito in seduta serale il confronto in Commissione IV sul progetto di legge dedicato alla Pianificazione territoriale strategica. Al centro del dibattito gli articoli dal 22 al 26: tutti respinti gli emendamenti presentati dalle opposizioni, mentre i testi sono stati approvati, in alcuni casi dopo un serrato dibattito politico.

Al centro della discussione sull’articolo 22, relativo al finanziamento delle opere pubbliche inserite nel Programma Pluriennale di Attuazione (PPA), c’è stato proprio il ruolo di questo strumento. Le forze di opposizione ne hanno messo in dubbio l’efficacia, definendolo più un mezzo di gestione politica delle priorità che un vero strumento di pianificazione. In particolare, Matteo Casali (RF) ha sostenuto che il PPA “non è un vero strumento di pianificazione” ma piuttosto “uno strumento di gestione politica delle priorità”, arrivando ad affermare che “può causare più confusione che altro”. Lo stesso Casali ha evidenziato come la norma “finisca per ripetere contenuti già presenti altrove”, senza introdurre reali novità. Sulla stessa linea Gaetano Troina (D-ML), che pur riconoscendo alcune correzioni tecniche ha ribadito che il PPA “così come concepito” non è condiviso. La maggioranza ha però confermato l’impostazione e l’articolo è stato approvato.

Più acceso il confronto sull’articolo 23, dedicato ai piani particolareggiati. Le opposizioni hanno proposto, tra le altre cose, di introdurre un limite temporale per evitare interventi troppo ravvicinati. Casali ha denunciato una gestione “a stralcio e disordinata”, mentre Troina ha richiamato il rischio che varianti e strumenti come i crediti edilizi possano generare distorsioni “senza regole precise”. Ancora più duro Emanuele Santi (Rete), secondo cui questo strumento, pur legittimo, negli anni è stato usato come “un grimaldello per compromettere il territorio”, con il rischio di trasformare i piani in “piani personalizzati”. La maggioranza ha respinto queste accuse: Aida Maria Adele Selva (PDCS) ha difeso una pianificazione “per livelli”, mentre il Segretario di Stato Matteo Ciacci ha chiarito che “da un punto di vista sostanziale non vi sono grandi novità”, ma piuttosto un riordino degli strumenti esistenti.

Sull’articolo 24, relativo ai contenuti minimi dei piani, le opposizioni hanno insistito sulla necessità di introdurre limiti più stringenti. Troina ha definito i crediti edilizi “uno degli strumenti più abusabili dalla politica”, chiedendo chiarimenti concreti sul loro funzionamento. Casali ha ribadito che il problema è l’uso che si fa dei piani, spesso costruiti “sul singolo lotto e sulla singola richiesta, senza alcuna visione complessiva”. Santi ha accusato il Governo di non voler mettere un freno a pratiche “clientelari”. Ciacci ha replicato spiegando che la disciplina operativa sarà definita nei piani tematici, dove si potranno introdurre anche “incentivi, disincentivi e forme di perequazione”.

Il confronto è proseguito sull’articolo 25, che entra nel dettaglio dei contenuti tecnici dei piani particolareggiati. Casali ha osservato che il testo dedica “quattro pagine e mezzo” alla descrizione dei piani, ma nella realtà le varianti continuano a essere gestite diversamente. Troina ha messo in dubbio l’efficacia dei pareri non vincolanti, chiedendosi “a cosa servano se poi possono essere ignorati”, mentre Santi ha sostenuto che spesso “ci pensa la CPT a farci pari”. Il Segretario Ciacci ha però difeso la norma, riconoscendo una certa discrezionalità attuale ma spiegando che l’obiettivo è proprio “imbrigliare” maggiormente i piani, rendendoli più rigorosi.

Infine, sull’articolo 26, relativo alle procedure di approvazione dei piani tematici e di tutela del territorio, lo scontro si è concentrato sul ruolo del Consiglio Grande e Generale. Le opposizioni hanno criticato una procedura ritenuta troppo compressa, mentre il Governo ha sostenuto che, pur essendo più veloce, garantisce comunque “passaggi di pubblicità, osservazioni e doppia lettura consiliare”. Dopo una sospensione dei lavori è stata trovata una mediazione e l’articolo è stato approvato nella nuova formulazione, con l’astensione delle opposizioni.



I lavori sono ripresi questa mattina e andranno avanti per tutto il giorno.







