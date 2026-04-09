Pianificazione Territoriale: in esame co-housing, studentato e comunità abitative

Da una parte il Segretario di Stato al Territorio, Matteo Ciacci, impegnato a illustrare nel dettaglio i singoli articoli della Pianificazione Territoriale Strategica; dall’altra Matteo Casali, esponente di Repubblica Futura, principale voce critica dell’opposizione, che – forte delle proprie competenze tecniche – ne contesta punto per punto l’impianto, ribadendo i rischi legati a possibili profili di pericolosità e all'aumento della discrezionalità politica. È questo, con poche eccezioni, il copione andato in scena in Commissione e riproposto anche nella seduta pomeridiana. Un confronto molto serrato che tuttavia non ha pesato sugli equilibri di maggioranza e opposizione che si sono mostrate compatte, con articoli ed emendamenti sempre approvati 10 a 4 - o esiti analoghi – e proposte delle minoranze respinte con risultati speculari. Solo in alcuni casi, quando la maggioranza ha accolto suggerimenti delle opposizioni, queste ultime hanno optato per l’astensione. L’esame del progetto di legge, composto da 57 articoli, ha intanto superato ampiamente la metà del percorso, arrivando al titolo VII, dedicato agli interventi urbanistici ed edilizi per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio, oltre che alle misure straordinarie con finalità sociali. Al centro del dibattito l’introduzione della cosiddetta funzione H, per co-housing, studentato e comunità abitative. Tra gli obiettivi più immediati, per i quali saranno emanati appositi bandi già preannunciati dal Segretario Ciacci, figurano l’ampliamento del Casale La Fiorina, un intervento a supporto del servizio minori, la realizzazione di uno studentato universitario e l’avvio di un progetto pilota dedicato alle comunità abitative. Per completare l'esame del pdl la commissione è convocata, con sedute mattutine, pomeridiane e serali, anche domani, lunedì e martedì 14.







