Pianificazione Territoriale Strategica, il Consiglio dà il via libera: è legge

La Pianificazione Territoriale Strategica, portata in aula dal Segretario di Stato al Territorio Matteo Ciacci ha ricevuto, a maggioranza, il via libera del Consiglio ed è legge. Lo strumento urbanistico di Governo del Territorio, arriva a 34 anni dall'ultimo Piano Regolatore Generale.

Il Pdl si articola in un Piano di tutela, salvaguardia e valorizzazione del territorio; Piani Tematici, Programma Pluriennale di Attuazione; Piani Particolareggiati, strumenti attuativi di dettaglio. Introdotta la funzione H per regolamentare, le comunità abitative – e cioè l'edilizia sociale – il co-housing e lo studentato.

Nella seduta odierna approvati gli ultimi 13 dei 60 articoli del provvedimento. Tra questi i progetti per interventi di rigenerazione speciale, dedicati alle due aree in degrado dell'Ex Symbol e dell'Ex conceria ad Acquaviva, entrambi di proprietà di istituti di credito. L'opposizione ha ribadito contrarietà al pdl, sostenendo l'opportunità di un vero e proprio Prg per il Paese; la maggioranza compatta ha sostenuto senza indugi la Pianificazione Territoriale Strategica, considerata uno dei provvedimenti più importanti della legislatura.







