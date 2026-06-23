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Pianificazione Territoriale Strategica, il Consiglio dà il via libera: è legge

Approvato il nuovo strumento di governo del territorio a 34 anni dall’ultimo Prg. Previsti tutela e valorizzazione del territorio, edilizia sociale e interventi di rigenerazione nelle aree Ex Symbol ed Ex Conceria.

23 giu 2026
Matteo Ciacci
Matteo Ciacci

La Pianificazione Territoriale Strategica, portata in aula dal Segretario di Stato al Territorio Matteo Ciacci ha ricevuto, a maggioranza, il via libera del Consiglio ed è legge. Lo strumento urbanistico di Governo del Territorio, arriva a 34 anni dall'ultimo Piano Regolatore Generale.

Il Pdl si articola in un Piano di tutela, salvaguardia e valorizzazione del territorio; Piani Tematici, Programma Pluriennale di Attuazione; Piani Particolareggiati, strumenti attuativi di dettaglio. Introdotta la funzione H per regolamentare, le comunità abitative – e cioè l'edilizia sociale – il co-housing e lo studentato.

Nella seduta odierna approvati gli ultimi 13 dei 60 articoli del provvedimento. Tra questi i progetti per interventi di rigenerazione speciale, dedicati alle due aree in degrado dell'Ex Symbol e dell'Ex conceria ad Acquaviva, entrambi di proprietà di istituti di credito. L'opposizione ha ribadito contrarietà al pdl, sostenendo l'opportunità di un vero e proprio Prg per il Paese; la maggioranza compatta ha sostenuto senza indugi la Pianificazione Territoriale Strategica, considerata uno dei provvedimenti più importanti della legislatura.




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