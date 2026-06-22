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Pianificazione territoriale strategica verso l'approvazione

L'esame del pdl verrà verosimilmente completato nella seduta di domani. Botta e risposta tra il Segretario di Stato Matteo Ciacci e il consigliere di Rf Matteo Casali

di Luca Salvatori
22 giu 2026

Approvato all'unanimità, con procedura d'urgenza, il progetto di legge per l'attivazione dell'Istituto di Istruzione e Formazione professionale, a partire dall'anno scolastico 2027/28. Al termine del biennio iniziale lo studente potrà proseguire il percorso quinquennale fino al conseguimento del diploma oppure accedere ad un terzo anno per ottenere una qualifica professionale. Il nuovo istituto viene pienamente inserito nella scuola secondaria superiore. Il pdl regolamenta anche la transizione dal Centro di Formazione Professionale, garantendo continuità organizzativa, amministrativa e didattica.

Tutte le forze politiche hanno espresso apprezzamento per il progetto di legge e in particolare le opposizioni hanno plaudito il metodo di confronto promosso dal Segretario di Stato Lonfernini per arrivare alla stesura del testo. Il provvedimento si inserisce in un più ampio processo di riforma del sistema scolastico, a pochi giorni dall’adozione del decreto che istituisce il liceo delle scienze umane, anch’esso al via dal 2027/2028. Nello stesso anno sarà infatti attivato anche il diploma di Istruzione Tecnica nel settore tecnologico, segnando un passaggio significativo per l’evoluzione della scuola sammarinese.

Il Consiglio ha poi ripreso l'esame, pendente dalla scorsa sessione, della Pianificazione Territoriale Strategica. Approvati a maggioranza gli articoli dal 23 al 46 (sui 60 totali), compresa una delle parti più significative del pdl che introduce la funzione H, con 'co-housing', 'comunità abitative' e 'studentato'. Salvo sporadici interventi, per lo più dai banchi della minoranza, l’esame dell’articolato si è sviluppato in un serrato confronto a due tra il Segretario di Stato Matteo Ciacci e il consigliere di Repubblica Futura Matteo Casali.

Quest’ultimo, in linea con l’opposizione, ha espresso forti criticità sull’impianto legislativo, ribadendo l'opportunità di un vero e proprio prg, mentre la maggioranza ha sostenuto compatta l’impostazione del pdl. Nonostante le divergenze, Ciacci ha in più circostanze riconosciuto la validità di alcune osservazioni di Casali.

Dal canto suo, il consigliere di Rf ha parlato di un’occasione mancata — soprattutto per un giovane Segretario di Stato — per superare prassi ritenute deleterie del passato, in particolare nell’ambito della Commissione Politiche Territoriali. L'aula era convocata fino alle 19:30 e quindi l'approvazione dei rimanenti 14 articoli della Pianificazione Territoriale arriverà verosimilmente domani, nella seduta pomeridiana.




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