Pianificazione Territoriale Strategica: via libera in commissione

La maratona in aula è stata più breve del previsto, considerando che i lavori si sono chiusi con due giorni mezzo di anticipo, ma le divergenze tra maggioranza e opposizione restano marcate e il clima del confronto aspro. La Pianificazione Territoriale Strategica è stata approvata in sede referente, con nove favorevoli e due contrari ed ora è pronta per l'esame in Consiglio nella sessione di maggio o in quella di giugno, riferisce il Segretario di Stato Matteo Ciacci.

Soddisfatta la maggioranza, con il segretario della Dc Gian Carlo Venturini che ricorda come la prima parte del pdl crei strumenti nuovi per arrivare ad una pianificazione territoriale per aree tematiche e con una attenzione particolare al dissesto idrogeologico, mentre la seconda parte dà risposte al problema casa. “C'è stato, sì, un confronto serrato – dichiara Venturini - però ha visto la collaborazione, e anche spunti propositivi e contributi da parte delle forze di opposizione, oltre a quelle di maggioranza e degli uffici preposti, perché ha consentito a mio avviso, di migliorare il testo, col contributo tutti, rispetto a quello in prima lettura. Quindi, al di là delle singole visioni, che possono essere diverse, fra opposizione e maggioranza, debbo dire che su un tema così delicato, significativo, importante, c'è stato un confronto concreto e costruttivo”.

Co-housing, studentato, comunità abitative, alcune delle novità introdotte per fronteggiare l'emergenza abitativa. Su proposta delle opposizioni, preoccupate dalla possibilità di speculazioni su quelle aree, elevato a 20 anni – dai 10/15 iniziali – il limite temporale per l'eventuale cambio di destinazione, per le prime due tipologie, mentre per la terza resta di 25 anni. Il giudizio dei partiti di minoranza resta comunque fortemente negativo.

“Lo spettacolo in commissione – commenta Gaetano Troina di Domani Motus Liberi – è stato abbastanza imbarazzante. Sono emerse divergenze importanti anche nella stessa maggioranza, sul modo di vedere le cose. Siamo molto rattristati come opposizione perché c'era la possibilità di fare un lavoro importante con un nuovo prg, non necessariamente quello di Boeri. Invece è stato scelto di cristallizzare la situazione attuale, per certi versi peggiorandola, dando mano libera alla politica di fare come ha sempre fatto, ma scritto su carta. E' vero che sono state accolte alcune nostre proposte ma non è un progetto che condividiamo: ci abbiamo messo una pezza”.

Per Matteo Casali di Rf manca una visione d'insieme, il fattore idrogeologico è tutt'altro che seriamente affrontato ed è triste che un leader giovane come Ciacci non abbia voluto arginare lo strapotere della Commissione Politiche Territoriali. Emanuele Santi, di Rete, ha criticato la maggioranza, pur esprimendo apprezzamento per la disponibilità offerta dalla presidente Bronzetti, anche per uno 'sgarbo istituzionale', non avendo dato la disponibilità – coma già accaduto in passato – allo slittamento della seduta della commissione di questa mattina, per consentirgli di partecipare al concomitante ufficio di presidenza del Consiglio Grande e Generale. Vicenda questa che in aula ha generato forti tensioni e scambi verbali molto sopra le righe, al punto che la presidente Denise Bronzetti, di fronte a quello che ha definito un brutto spettacolo, chiudendo i lavori, ha richiamato tutti al rispetto. “Evidentemente – ha detto - il mio lavoro nelle istituzioni è esaurito” lasciando intendere un disimpegno politico in un futuro non troppo lontano.







