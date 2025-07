Piano asfalti e manutenzioni: stanziati 2,8 milioni per interventi in tutti i Castelli

Avanti con il Piano asfalti e manutenzioni 2025. Stanziati 2 milioni e 800 mila euro per gli interventi, partiti a luglio, e che interessano tutti e nove i Castelli, fino ad ottobre.

“Investire in manutenzione significa investire in sicurezza – ha dichiarato il Segretario di Stato al Territorio, Matteo Ciacci –, asfalti, piccoli interventi e cura ordinaria sono elementi spesso invisibili, ma fondamentali per garantire sicurezza e decoro urbano”.

L'obiettivo del Governo è la prevenzione e la qualità della vita dei cittadini. “Siamo convinti che una buona amministrazione si misuri sulla costanza degli interventi quotidiani, – ha aggiunto Ciacci –. Ascoltiamo il territorio, le Giunte di Castello, raccogliamo le segnalazioni e lavoriamo per dare risposte puntuali, durature e continuative, compatibilmente con le risorse umane ed economiche che si hanno a disposizione. La priorità . conclude - è la manutenzione”.