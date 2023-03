AFFITTI E MUTUI Piano casa: Libera sensibilizza i cittadini con una serie di proposte All'Azzurro la distribuzione di volantini

Piano casa: Libera sensibilizza i cittadini con una serie di proposte.

Libera per una vera politica della casa. Il partito d'opposizione a confronto con i cittadini questa mattina con un banchetto al centro Azzurro per presentare le proprie proposte sul piano casa: dall'istituzione di un registro per gli immobili, all'obbligo di affitto di abitazioni in pancia alle banche a favore di politiche per l'edilizia sociale, e per lo stesso fine anche la proposta di portare a compimento gli “ecomostri” sul territorio.

Libera chiede poi di introdurre facilitazioni di accesso al mutuo prima casa, di prestare maggiore attenzione alle politiche di concessione delle residenze per evitare di ricadere nel fenomeno di quelle 'fittizie'. Infine, la proposta sui certificati verdi, ovvero l'incentivo alla riqualificazione degli immobili secondo criteri di efficientamento energetico e sostenibilità ambientale, attraverso attestazioni di credito a copertura dei benefici fiscali.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: