Piano contro San Marino, D-ML: "Chi sa, parli. Chi ha responsabilità politiche, le assuma”.

Quanto emerge dal cosiddetto “piano parallelo” descritto nella nota ufficiale del Dirigente del Tribunale Giovanni Canzio “rappresenta un fatto di gravità assoluta per la Repubblica di San Marino” e configura “un disegno volto a delegittimare il Paese a livello internazionale”. Lo afferma in una nota Domani Motus Liberi, che parla di pressioni sulle istituzioni e di un’azione mirata a “ostacolare il percorso di associazione con l’Unione Europea per il perseguimento di interessi illeciti” Per troppo tempo - continua il partito - questo Paese ha fatto finta di niente, lasciandosi prendere in giro su una delle operazioni finanziarie e politiche più opache degli ultimi anni".

Secondo il partito di opposizione, “non siamo più di fronte a indiscrezioni o ricostruzioni giornalistiche”, ma a una presa di posizione netta dell’Autorità giudiziaria, di fronte alla quale la reazione del Governo viene definita “sorprendentemente flebile” e “dimostrazione plastica di una inadeguatezza politica e istituzionale”. Motus Liberi denuncia “anni di silenzi, ambiguità e rimozioni” che avrebbero prodotto “danni all’immagine, alla credibilità e alla sovranità dello Stato”, chiedendo ora “un salto di livello istituzionale” con la convocazione “straordinaria ed urgente del Consiglio Grande e Generale per pianificare con serietà i prossimi passi e le azioni da intraprendere a tutela della Repubblica, oltre che per verificare responsabilità politiche e valutare l’adeguatezza dell’azione di Governo”.

Motus chiede "quali siano i soggetti politici coinvolti cui fa riferimento l’Autorità Giudiziaria, quali responsabilità politiche abbiano accompagnato e coperto questa vicenda, come sia stato possibile che un’operazione di tale portata abbia evidenziato una totale assenza di anticorpi a livello istituzionale, quali strumenti giuridici e politici San Marino intenda attivare, a livello interno ed europeo, per difendere la propria sovranità e credibilità internazionale, valutando ogni iniziativa possibile, anche sul piano dei rapporti con l’Italia e delle sedi sovranazionali competenti.

“La trasparenza non è più un’opzione, ma una necessità democratica”, conclude la nota: “Non è in gioco una singola banca o un singolo affare, ma la credibilità dello Stato, la fiducia dei cittadini e il futuro internazionale di San Marino. Chi sa, parli. Chi ha responsabilità politiche, le assuma”.

