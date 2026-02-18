DAL CONSIGLIO Piano Parallelo, depositata la proposta di legge per istituire la Commissione d'inchiesta Lo annuncia Alleanza Riformista: "Sarà paritetica tra maggioranza e opposizione e sarà chiamata ad operare una volta conclusa la fase inquirente"

Deposito in Segreteria Istituzionale del Consiglio Grande e Generale il progetto di legge costituzionale per istituire una Commissione Consiliare d’Inchiesta sul cosiddetto “piano parallelo” legato alle recenti vicende giudiziarie sul tentato acquisto della Banca di San Marino. Lo annuncia Alleanza Riformista in un comunicato in cui si sottolinea che “riteniamo necessario fare piena luce su fatti di estrema gravità” e che il progetto è “aperto al contributo di tutte le forze politiche”. Secondo il testo depositato, le indagini dovrebbero accertare se ci siano stati “tentativi di interferenza sulle istituzioni sammarinesi e, in particolare, sull’Autorità giudiziaria”, con possibili ripercussioni “sul percorso di associazione della Repubblica con l’Unione Europea”.

La proposta prevede una Commissione paritetica tra maggioranza e opposizione, che opererebbe al termine della fase inquirente per “verificare eventuali responsabilità politiche e garantire la massima trasparenza nei confronti del Paese”. Firmato da Alleanza Riformista, il progetto si inserisce nel dibattito consiliare sulla credibilità istituzionale e l’integrità dello Stato, con l’obiettivo di tutelare il corretto svolgimento delle indagini e assicurare chiarezza politica.

