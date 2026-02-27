TV LIVE ·
"Piano parallelo": Domani Motus Liberi chiede alla classe politica responsabilità

Necessario "difendere la democrazia dalla rissa permanente", afferma il partito di opposizione

27 feb 2026
"Piano parallelo": Domani Motus Liberi chiede alla classe politica responsabilità

Domani Motus Liberi torna sul ruolo della politica in casi giudiziari complessi come il cosiddetto "piano parallelo". "Una situazione di tale gravità - scrive il partito  - non può essere liquidata come uno scontro tra parti o ridotta a polemica politica". Motus chiede di appurare eventuali responsabilità politiche, nel rispetto della magistratura, ma "senza rinunciare alla funzione di indirizzo e controllo che spetta alle istituzioni". Maggioranza e Governo, invece, attacca Motus, "hanno scelto una linea prevalentemente difensiva. La sensazione è che prevalga la tutela degli equilibri politici" rispetto all'"interesse generale". E torna a denunciare una mancanza di coinvolgimento nelle decisioni importanti per il Paese. 




