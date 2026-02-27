"Piano parallelo": Domani Motus Liberi chiede alla classe politica responsabilità
Necessario "difendere la democrazia dalla rissa permanente", afferma il partito di opposizione
Domani Motus Liberi torna sul ruolo della politica in casi giudiziari complessi come il cosiddetto "piano parallelo". "Una situazione di tale gravità - scrive il partito - non può essere liquidata come uno scontro tra parti o ridotta a polemica politica". Motus chiede di appurare eventuali responsabilità politiche, nel rispetto della magistratura, ma "senza rinunciare alla funzione di indirizzo e controllo che spetta alle istituzioni". Maggioranza e Governo, invece, attacca Motus, "hanno scelto una linea prevalentemente difensiva. La sensazione è che prevalga la tutela degli equilibri politici" rispetto all'"interesse generale". E torna a denunciare una mancanza di coinvolgimento nelle decisioni importanti per il Paese.
[Banner_Google_ADS]