Piano Parallelo e Commissione d'inchiesta: Libera e Psd spiegano le posizioni assunte in aula

"Impegno a lavorare fin da subito affinché il Consiglio Grande e Generale possa esprimere, sulla vicenda, una chiara linea istituzionale"

18 feb 2026
In un comunicato congiunto, Libera e Psd, motivano le ragioni delle posizioni assunte in aula sull'odg delle opposizioni - poi respinto - che proponeva l'istituzione a breve di una commissione d'inchiesta per accertare le responsabilità politiche sulla tentata scalata a Bsm e sul cosiddetto Piano Parallelo. I due partiti concordano sulla commissione d'inchiesta, ma solo al termine della fase inquirente e quindi, in assenza di un odg della maggioranza in tal senso – che prevedesse anche pieno sostegno al Tribunale, vigilanza sul sistema finanziario, trasparenza, rafforzamento della collaborazione internazionale - hanno assunto scelte che definiscono “diverse nella forma ma coerenti nella sostanza”.

“Siamo consapevoli delle tensioni emerse all’interno della maggioranza. Proprio per questo – affermano i due partiti - ribadiamo la volontà di mantenere un confronto leale e rispettoso. Ma la lealtà – prosegue la nota - non può tradursi in automatismi: il senso di responsabilità impone scelte che mettano al primo posto l’interesse della Repubblica, la sua reputazione e la solidità delle sue istituzioni”. Libera e Psd confermano l’impegno a lavorare fin da subito affinché il Consiglio Grande e Generale possa esprimere, sulla vicenda, una chiara linea istituzionale.




