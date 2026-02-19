DIBATTITO ACCESO Piano Parallelo, è scontro sulla Commissione d'Inchiesta: la politica si divide a Viceversa

È scontro aperto sui tempi della Commissione d'Inchiesta sul cosiddetto "Piano Parallelo": il presunto disegno eversivo, denunciato dal Tribunale, volto a screditare la Repubblica per ostacolare l'associazione all'Unione Europea. Dopo la battaglia in Aula, Alleanza Riformista ha depositato un Progetto di Legge Costituzionale per istituire l'organismo, ma con una clausola fondamentale: i lavori partiranno solo dopo la conclusione delle indagini da parte del Tribunale. Una scelta di cautela, secondo maggioranza e governo, che non convince le opposizioni, reduci dalla bocciatura del loro ordine del giorno che chiedeva un'attivazione immediata.

"Prima si accertino i fatti da parte del tribunale – ha spiegato Gian Nicola Berti nell'ultima puntata di Viceversa - poi andremo avanti per l'accertamento dei fatti dal punto di vista delle responsabilità politiche." “L'unica cosa che non vogliamo ha aggiunto - è che la politica si vada ad autoassolvere oppure che vada ad accusare gli avversari politici e nel farlo cerchi di inquinare le indagini”.

“Il progetto di legge non serve a niente - ha replicato Nicola Renzi di Repubblica Futura - perché può avere dei tempi biblici”. Secondo l'esponente di opposizione il rinvio nasconde una mancanza di volontà politica, citando il precedente di Banca CIS dove la commissione partì ad indagini in corso. "C'è qualcuno che non vuol fare chiarezza e questa è una chiarezza politica, non giudiziaria" ha aggiunto.

“Più che voglia di chiarezza è voglia di voler mettere le mani negli atti” - ha replicato il Segretario alle Finanze Marco Gatti, che difende la linea della non interferenza con le indagini della magistratura. "Nulla osta a una commissione di inchiesta," ha precisato Gatti, "ma nel momento in cui non andremo a danneggiare quello che è l'attività che la giustizia sta portando avanti."

Matteo Zeppa di Rete è tornato sul naufragio del dialogo in Consiglio. "Si è persa un'ottima opportunità affinché la politica potesse condividere un percorso," ha detto, lamentando come, di fronte a un attacco ai poteri dello Stato, l'Aula non sia riuscita a “unire le forze”. “Il tribunale – ha aggiunto - dalla politica non ha avuto una risposta e questo è molto grave”. Il Progetto di Legge ora attende l'iter consiliare.

