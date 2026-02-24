INDAGINE IN CORSO Piano parallelo: Eccellentissima Camera e Congresso di Stato si costituiscono parte civile Settori di sistema al centro della riunione settimanale del Governo

Piano parallelo: Eccellentissima Camera e Congresso di Stato si costituiscono parte civile.

L'attenzione resta alta sull'affaire bulgaro legato al caso Bsm: mentre le indagini sul cosiddetto 'piano parallelo' proseguono, serrate e nel massimo riserbo, l'Eccellentissima Camera e il Congresso di Stato lunedì 23 febbraio si sono costituiti ufficialmente parte civile nel procedimento. Ribadita la volontà di “mettere in campo tutti gli strumenti possibili per difendere la credibilità del Paese, sia in territorio sia all'esterno”. In evidenza l'assunto secondo cui “San Marino garantisce lo stato di diritto”, ma “non temiamo alcun tipo di azioni di deterrenza nel nostro percorso di associazione all'Ue – scandisce il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini -, non temiamo chi voglia comprometterlo”. Reiterato anche l'appello alla politica tutta a fare squadra e ad appoggiare il lavoro del Tribunale.

"Il ragionamento del Congresso di Stato - spiega Lonfernini - è che confidiamo tantissimo nella attività della nostra magistratura, del nostro Tribunale. Abbiamo certamente analizzato un po' gli aspetti anche oggi alla luce del dibattito che si è sviluppato in Consiglio Grande Generale. La ferma risposta da parte del Congresso di Stato è quella di continuare a tutelare in ogni luogo e in ogni sede gli interessi del nostro Paese rispetto a tutti coloro che nel caso abbiano avuto così l'intenzione di mettere atti contro l'interesse del nostro Paese".

All'ordine del giorno, provvedimenti su questioni di sistema, con decreti specifici per il settore “sensibile” degli autoveicoli: si punta ad "essere attrattivi – annuncia il Segretario di Stato Industria e Commercio Rossano Fabbri - per quelle attività di rivendita che dimostrano di avere 'spalle robuste', dando loro una struttura ben definita"; una stretta, dunque, al proliferare di società 'borderline' che saturano il mercato sammarinese con evidenti distorsioni; di qui, contestualmente – aggiunge – "verranno introdotti meccanismi di garanzia per lo Stato per debiti tributari". Mano tesa, d'altra parte, anche ai rivenditori “in temporaneo stato di crisi per effetto delle normative italiane in materia di immatricolazioni”. Sul versante sportivo in senso lato, largo al provvedimento sui co.co.sport: agevolazioni fiscali ad aziende che finanziano attività impiantistiche e di eventi sportivi, in collaborazione pubblico – privato.

Il focus si sposta, poi, sul tema del sostegno alla famiglia: adottato il pdl sulle modifiche alla legge 129/2022. Dall'analisi del pregresso sugli incentivi già erogati, "si dà una spinta ulteriore – afferma il Segretario di Stato Stefano Canti - agli interventi a sostegno della genitorialità e della natalità”. Nel Pdl previste: indennità per gravidanza e puerperio in stato di non occupazione nella misura dell'80% “di ciò che oggi può essere percepito”; raddoppiate le percentuali per il congedo parentale; bonus bebè; e finalmente l'introduzione della figura del caregiver, sostegno cruciale di cui si parla da anni.

Sotto il profilo culturale prestata, inoltre, attenzione agli aspetti sociali e di comunità. Dal Segretario Lonfernini arriva il pdl sulle attività socio-ricreative e culturali “per riuscire a far rivivere i nostri Castelli”.

Accenni, infine, al piano messo in atto dalla Segreteria di Stato al Territorio per la riqualificazione degli spazi istituzionali: confermata la chiusura temporanea di Palazzo Pubblico per lavori dal 2 aprile e il trasferimento delle attività in altre sedi. "Un Congresso di Stato che aveva all'ordine del giorno quella attività virtuosa che riteniamo estremamente più importante rispetto a qualunque altra cosa" - conclude Lonfernini.

Nel video l'intervista a Teodoro Lonfernini, Segretario di Stato per l'Istruzione e Cultura.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: