"Piano parallelo": il Congresso di Stato si costituisce parte civile.

Il Congresso di Stato, in relazione al piano parallelo, ascrivibile all’indagine in corso sulla fallita scalata a Banca di San Marino, ha deliberato la costituzione di parte civile, insieme all’Eccellentissima Camera, a tutela dell’interesse pubblico e dell’assetto costituzionale.

La decisione arriva dopo il comunicato del Dirigente del Tribunale Canzio, che descrive un quadro di «inaudita gravità» con possibili disegni lesivi e sovversivi ai danni della Repubblica. L’Esecutivo richiama la necessità di difendere istituzioni e sistema Paese in una fase cruciale del percorso verso l’Accordo di associazione con l’Unione europea.

Tribunale, Banca Centrale e Congresso vengono indicati come parti lese di dinamiche che colpiscono l’intera collettività. Avviata una valutazione approfondita delle azioni più idonee per la salvaguardia dell’ordinamento. Disposta l’intensificazione delle misure di vigilanza e sicurezza a protezione dei gangli vitali dello Stato e dei soggetti istituzionali coinvolti.

Confermata la piena collaborazione con le autorità competenti e il monitoraggio costante della situazione. Allo studio ulteriori iniziative legali e istituzionali per rafforzare la tutela delle istituzioni. Richiamata la responsabilità degli attori del sistema, evitando pressioni mediatiche e la diffusione di elementi coperti da segreto istruttorio. Il Governo ribadisce l’impegno a difendere credibilità, stabilità e prestigio della Repubblica, sul piano interno e internazionale.

Leggi il comunicato stampa integrale

