PALAZZO PUBBLICO "Piano parallelo", la maggioranza deposita PDL Costituzionale per istituire commissione d'inchiesta Verrà attivata alla fine della fase inquirente, ma non oltre il 31 gennaio 2027

"Piano parallelo", la maggioranza deposita PDL Costituzionale per istituire commissione d'inchiesta.

La maggioranza ha depositato in mattinata un progetto di legge Costituzionale per l'istituzione di una commissione consiliare d'inchiesta su presunte responsabilità politiche e amministrative riguardanti la vendita di partecipazioni dell'ente Cassa di Faetano alla società San Marino Group e sul cosiddetto “Piano parallelo”. Verrà portato nel Consiglio di Aprile con procedura d'urgenza. La volontà politica – sottolinea Massimo Andrea Ugolini del PDCS - è chiara: fare luce sulla vicenda senza interferire con l'attività giudiziaria. Dunque, la Commissione verrà attivata alla fine della fase inquirente, ma con un termine: non oltre il 31 gennaio 2027. Durerà sei mesi, con possibile proroga di altri sei. Saranno verificate eventuali responsabilità legate ad azioni indebite volte a interferire con l’Autorità di Vigilanza; possibili commistioni o conflitti di interesse che coinvolgano esponenti politici o aziendali; nonché eventuali pressioni indebite finalizzate a indurre le autorità sammarinesi a compiere atti sotto la minaccia di ripercussioni negative sull’Accordo con l’Unione europea.

“Avevamo posizioni diverse sull'odg lo scorso Consiglio, noi di Libera non condividevamo i tempi, ma questo pdl rispetta l'autorità giudiziaria, con un termine oltre il quale non si deve andare”, commenta Giulia Muratori. “Ogni settimana - fa notare - c'è una novità, una sentenza ha ribaltato la situazione, sono stati desecretati oltre 3000 atti e questo dimostra che abbiamo fatto bene a prendere tempo”. “La maggioranza c'è, è compatta e ha le idee chiare”, afferma Paolo Crescentini del Psd, ricordando che la Commissione, con la legge costituzionale, avrà “pieni poteri”.

Ribadisce che l'aver preso tempo, “senza andare dietro al pathos” del momento, sia stata la scelta più giusta. “L'opposizione ci ha attaccato ma siamo ripartiti a testa bassa con nuovi elementi”– afferma il consigliere indipendente Giovanna Cecchetti. Il Pdl Costituzionale depositato lo scorso Consiglio da AR è oggi superato: “Sono successi fatti utili a sciogliere le riserve”, commenta Gian Nicola Berti, che con la desecretazione degli atti del procedimento ipotizza la chiusura a breve della fase inquirente. La notizia importante è che quando la maggioranza decide di fare la Commissione d'Inchiesta, si fa. E con mano più pesante di quella dell'opposizione: con la legge Costituzionale la Commissione avrà i poteri di un magistrato".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: