Piano parallelo, la Maggioranza: “Tutela delle Istituzioni e piena chiarezza, nel rispetto dell’indagine”.

Il “piano parallelo” per la scalata a Banca di San Marino e il dibattitto che ne è scaturito in Consiglio Grande Generale durante questa sessione tornano al centro delle riflessioni condivise attraverso una nota stampa dalla Maggioranza.

Nel comunicato si ribadisce "la necessità di tutelare le Istituzioni e garantire piena chiarezza, nel rispetto dell’indagine giudiziaria in corso". I fatti vengono definiti di “estrema gravità” e, secondo quanto richiamato anche dal Dirigente del Tribunale di San Marino Giovanni Canzio, riguarderebbero condotte capaci di attentare direttamente alla libertà e alla credibilità internazionale del Paese. Un quadro che, secondo i partiti di Governo, "impogono alla politica un atteggiamento improntato al senso delle Istituzioni, alla coesione e alla tutela dell’interesse nazionale".

Importante il passaggio sulla dibattuta Commissione d’Inchiesta: i rappresentanti consigliari si dichiarano favorevoli alla creazione, ma sottolineano "la necessità di definirne con attenzione tempi e modalità di avvio, per evitare qualsiasi interferenza con l’indagine penale in corso". In questa fase – si evidenzia – "occorre scongiurare sovrapposizioni nell’acquisizione di atti e testimonianze, possibili interferenze con le strategie investigative e l’esposizione pubblica di elementi sensibili prima della loro definizione giudiziaria, evitando confusione tra il piano penale e quello politico".

Fin dall’avvio del dibattito consiliare, spiega la nota, era in preparazione un ordine del giorno volto a sostenere ogni azione utile alla salvaguardia dell’ordinamento, al pieno accertamento delle responsabilità e al supporto all’autorità giudiziaria e agli organismi di controllo. Il documento – che non è stato possibile depositare durante il dibattito – punta a rafforzare la compattezza istituzionale, riaffermare la centralità della Repubblica e garantire un percorso di verifica rigoroso, nel rispetto dell’autonomia della magistratura.

La Maggioranza torna a richiamare infine la necessità di una risposta unitaria e improntata al senso dello Stato, indicando come priorità la ricerca della verità, la tutela dell’ordinamento e la difesa dell’immagine internazionale di San Marino.



