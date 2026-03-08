Piano Parallelo, le opposizioni organizzano serata pubblica

Le opposizioni sammarinesi organizzano una serata pubblica sul caso del cosiddetto “Piano Parallelo”, al centro del dibattito politico nelle ultime settimane. L’incontro si terrà lunedì 16 marzo ore 21.00 presso la sala polivalente di Murata dal titolo: "CHIAREZZA ORA". L'obiettivo è fare il punto sulla vicenda e a spiegare ai cittadini le ragioni della richiesta di una commissione consiliare d’inchiesta da "attivare immediatamente". In un comunicato, le forze di minoranza spiegano che la serata sarà l’occasione per “analizzare i recenti fatti di cronaca e i risvolti giudiziari sul caso bulgaro e il cosiddetto Piano Parallelo” e per illustrare i contenuti del progetto di legge depositato il 20 febbraio per istituire una commissione d’inchiesta.









