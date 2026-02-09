"Piano parallelo", riunione d'urgenza del Congresso di Stato

Due le richieste di convocazione urgente del Consiglio Grande e Generale inoltrate ai Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli, dopo l'ampliamento dell'inchiesta sulla tentata scalata a Bsm e l'ipotesi di un piano parallelo che configurerebbe ipotesi di reato gravissime, come l'attentato all'integrità territoriale e alla libertà della Repubblica. Oltre al Movimento Rete, che ha tenuto anche una conferenza stampa, la richiesta, con una lettera, è stata avanzata a metà mattinata da Domani Motus Liberi. Repubblica Futura, riferisce il coordinatore Marco Podeschi, riunirà domani sera il coordinamento per valutare tutte le iniziative più opportune sulla vicenda, pur criticando quella che definisce l'assoluta latitanza del Congresso di Stato, già sottolineata nel comunicato diffuso il 6 febbraio. Convocata ad horas, per le 15, una seduta del Congresso di Stato.







