"Piantar Maggio", Libera nel solco di una tradizione ancora viva.

In occasione del Primo maggio, Libera porta avanti la tradizione che fu dei partiti storici della sinistra sammarinese: Piantar Maggio. Al Parco di Torraccia messo a dimora un ulivo come simbolo di pace. "Gli atti simbolici si radicano nell'immaginario collettivo e per questo non vanno sottovalutati - spiega il partito -. Onorare le tradizioni significa farsi carico e testimoni di ciò che rappresentano". Libera invita a riconoscersi in chi è impegnato a difendere il dialogo sociale tra le parti, perché si esce da questo baratro - conclude - solo assieme con chi crede che lo sviluppo possa basarsi sul lavoro, la qualità e l’intelligenza".

