IL DECRETO Piccioni in Consiglio: il caso diventa politico Dopo l'infestazione a Palazzo Giangi, approvato il decreto: stop al cibo, sì a sanzioni e metodi non cruenti. Ma l'opposizione contesta lo strumento

Dai tetti di Palazzo Giangi ai banchi del Consiglio Grande e Generale. I piccioni approdano in Aula, ma dietro un tema che può strappare un sorriso si nascondono questioni tutt'altro che marginali: salute pubblica, tutela degli animali e persino il corretto uso degli strumenti normativi. A far scattare l'urgenza, l'infestazione che a luglio ha costretto alla chiusura per due giorni degli uffici di Palazzo Giangi, per consentire disinfestazione e sanificazione. Il decreto, illustrato dal Segretario al Territorio Matteo Ciacci, punta a contenere la sovrappopolazione senza ricorrere agli abbattimenti: introduce il divieto di alimentare i colombi, apre alle sanzioni e punta alla schermatura dei siti di nidificazione negli edifici pubblici. Una risposta che recepisce le indicazioni dell'Osservatorio della Fauna Selvatica, ma che accende il confronto politico. Matteo Casali, di Repubblica Futura, non nega il problema ma contesta lo strumento scelto. E affonda con l'ironia: «C'era davvero bisogno di un decreto che desse poteri plenipotenziari sul piccione alla Segreteria di Stato per il Territorio?». Per il consigliere, si tratta dell'ennesima sovrapproduzione normativa, per giunta viziata da carenza di delega, evocando una ricerca di visibilità e un'Aula impegnata su questioni che potrebbero essere affrontate con strumenti ordinari.

Di segno opposto l'intervento di Aida Maria Adele Selva, del PDCS, che richiama i rischi igienico-sanitari e corrosivi del guano. Il contenimento è doveroso — argomenta — ma la via maestra resta quella non cruenta dei mangimi antifecondativi: vietare di distribuire cibo serve anche a rendere efficace un eventuale sistema di controllo della riproduzione. Gian Matteo Zeppa, di RETE, sposta invece l'attenzione sui risultati. Non si scandalizza per il decreto, ma chiede che gli effetti dell'ordinanza siano monitorati e riferiti alle Commissioni consiliari. E porta l'esempio del caso di Limburg, in Germania, dove nel 2024 un referendum sulla soppressione dei piccioni aveva scatenato le proteste animaliste. Un monito contro soluzioni drastiche e un invito a verificare, dati alla mano, l'efficacia degli interventi.

Alla fine, il decreto delegato passa a maggioranza. Ma il dibattito lascia aperto il nodo di fondo: come affrontare un problema reale senza moltiplicare inutilmente le norme, e come conciliare la tutela della salute con il rispetto degli animali.

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