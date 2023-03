CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Pillola dei 5 giorni dopo in farmacia, senza ricetta, per maggiorenni e minorenni: bocciata l'Istanza

Pillola dei 5 giorni dopo in farmacia, senza ricetta, per maggiorenni e minorenni: bocciata l'Istanza.

Il Consiglio Grande e Generale, con 20 voti contrari, 16 favorevoli e 1 astenuto, ha respinto l'Istanza d'Arengo chiedeva che le farmacie di San Marino si dotassero del contraccettivo d'emergenza EllaOne (pillola dei 5 giorni dopo), rendendolo disponibile a maggiorenni e minorenni senza obbligo di ricetta medica, parificando quindi la situazione a quella in essere in Italia. Il Segretario di Stato alla Sanità si era espresso per l'accoglienza dell'istanza così come il movimento Rete, con Daniela Giannoni, Libera con Giuseppe Morganti, il Gruppo Misto di Opposizione con Sandra Giardi e il Gruppo Misto di Maggioranza con Denise Bronzetti. Nel dibattito avevano invece espresso parere contrario Aida Maria Adele Selva e Pasquale Valentini, per il Pdcs, Gaetano Troina e Mirko Dolcini per Domani Motus Liberi e Miriam Farinelli per Repubblica Futura.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: