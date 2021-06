Pittella sull'Accordo di Associazione San Marino - Ue : "Unire le forze è meglio che dividerle o rimanere soli"

Ieri alla Sala Sums, l'evento di chiusura della mostra “Unione Europea, storia di un’amicizia”, esposizione fotografica e documentale allestita a Palazzo Pubblico proprio sull’amicizia e l’impegno di tre dei grandi padri fondatori dell’Unione Europea: Konrad Adenauer, Alcide De Gasperi e Robert Schuman. Ospite il Senatore Gianni Pittella, già capogruppo dei Socialisti e Democratici al Parlamento europeo, che ha dato vita ad un confronto a tre insieme ai Segretari di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari e alla Cultura, Andrea Belluzzi, sui temi di più stretta attualità legati all'Europa con un occhio particolare ai valori fondativi dell'Unione, "valori ancora oggi assolutamente attuali e non sindacabili: libertà, dignità umana, fraternità e solidarietà, in poche parole il valore dell'unione". Pittella crede fermamente nella collaborazione tra San Marino e Italia, confermando con forza il proprio supporto anche per il percorso intrapreso dal Titano verso l'Accordo di Associazione con l'Ue.

