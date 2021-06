EUROPA Pittella sull'Accordo di Associazione San Marino - Ue : "Unire le forze è meglio che dividerle o rimanere soli" Il Senatore italiano ieri in Repubblica per l'evento di chiusura della mostra "Unione Europea, storia di un’amicizia"

Ieri alla Sala Sums, l'evento di chiusura della mostra “Unione Europea, storia di un’amicizia”, esposizione fotografica e documentale allestita a Palazzo Pubblico proprio sull’amicizia e l’impegno di tre dei grandi padri fondatori dell’Unione Europea: Konrad Adenauer, Alcide De Gasperi e Robert Schuman. Ospite il Senatore Gianni Pittella, già capogruppo dei Socialisti e Democratici al Parlamento europeo, che ha dato vita ad un confronto a tre insieme ai Segretari di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari e alla Cultura, Andrea Belluzzi, sui temi di più stretta attualità legati all'Europa con un occhio particolare ai valori fondativi dell'Unione, "valori ancora oggi assolutamente attuali e non sindacabili: libertà, dignità umana, fraternità e solidarietà, in poche parole il valore dell'unione". Pittella crede fermamente nella collaborazione tra San Marino e Italia, confermando con forza il proprio supporto anche per il percorso intrapreso dal Titano verso l'Accordo di Associazione con l'Ue.

Guarda l'intervista al Senatore Gianni Pittella

