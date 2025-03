Plessi scolastici, PSD: "Un tema di sistema, non solo tecnico-logistico" Gli indirizzi del Partito dei Socialisti e Democratici, per una scuola che "torni ad attrarre"

In merito al “Piano di riorganizzazione dei plessi scolastici”, che approderà in Commissione mercoledì, interviene il PSD su un tema che - dice - "riteniamo di sistema, strettamente legato alla denatalità, e che non può pertanto restare confinato ad un piano tecnico o logistico, ma deve essere accompagnato da un ragionamento politico che coinvolga la scuola, le famiglie, il territorio". Fornisce così alcune linee di indirizzo per una scuola che "torni ad attrarre, che diventi un punto di riferimento anche per chi vive fuori territorio". Guarda al potenziamento di strumenti esistenti, come le residenze annuali per i frontalieri, estendendole alle giovani famiglie con figli, incentivando a stabilirsi nei Castelli più colpiti dal calo demografico. Oppure a percorsi didattici innovativi, puntando sulle lingue o su laboratori mirati, per fare delle scuole sammarinesi piccoli centri di eccellenza attrattivi. Sotto analisi anche il modello organizzativo - dalla lunghezza delle vacanze ai centri estivi, definiti troppo costosi -; nonché la necessità di ammodernamento, in chiave sicurezza, delle strutture.

