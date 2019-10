Podeschi, RF: "Le accuse verso di noi sono state la piccola foglia di fico per coprire alleanze inconfessabili"

Repubblica Futura riunisce l'Assemblea: “Nelle ultime settimane abbiamo tenuto un atteggiamento nell'interesse del Paese” – ha detto il Presidente Mario Venturini. Evidenziando criticità sistemiche “cui non sono state date risposte adeguate”, nonché “tentativi più o meno maldestri di influenzare il terzo potere dello stato”, chiede “linearità di comportamento in una fase politica di grande confusione”. Dai membri del gruppo consiliare Perotto, Ronchi e Valentini espresso il “disappunto per la scelta di alcuni membri di maggioranza di porre fine ad un progetto politico orientato al cambiamento”. Il segretario alla Cultura Marco Podeschi guarda alle accuse mosse a Repubblica Futura: “una piccola foglia di fico – dice - per coprire alleanze inconfessabili”, mentre il segretario agli Esteri Nicola Renzi anticipa: “proposte concrete per lo sviluppo saranno devono essere il centro del programma di RF”. Appello a costruire una lista che sappia rappresentare i progetti di RF è venuto da Carlo Franciosi. Questa sera Repubblica Futura convoca il Coordinamento, che avvierà le procedure tecniche per predisporre la lista per le prossime elezioni.