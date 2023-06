Politica: al via una settimana importante per comprendere gli scenari futuri

La mattinata di lunedì sarà fondamentale nell'avvio della nuova fase politica dopo la crisi. Proprio per domani, infatti, è attesa la conferenza stampa del Governo che, si prevede, illustrerà la strategia per proseguire con la legislatura. Al momento, secondo indiscrezioni, le deleghe dei due Segretari di Stato dimissionari di Rete potrebbero essere assegnate ad interim, per un periodo limitato, ai segretari Belluzzi e Ugolini.

Gli appuntamenti della nuova settimana si apriranno però con un incontro, sempre in mattinata, con la Reggenza chiesto e ottenuto dalle opposizioni. Per le forze di minoranza, infatti, la legge elettorale potrebbe ostacolare la prosecuzione, vista la mancanza del movimento Rete che modifica l'assetto iniziale della maggioranza.

Tra le neo formazioni politiche, intanto, c'è chi si struttura, come Alleanza Riformista che annuncia la nascita della “Scuola dei riformisti”, progetto supervisionato da Riccardo Nencini, già senatore, e che prevede incontri e formazione. Primo appuntamento: il 13 giugno a Montegiardino.

Nel frattempo, da più parti, nel settore economico, arriva un richiamo alla responsabilità. La Csdl esorta a proseguire con la trattativa per il rinnovo del contratto della PA “fermo da oltre 10 anni”, sottolinea, e a definire l'atto organizzativo dell'Iss. “La sanità sammarinese – scrive la Csdl – ha bisogno di una svolta per uscire dallo stato di profonda difficoltà in cui si trova”. Dal sindacato anche un riferimento a una rivalutazione insufficiente delle pensioni considerando l'inflazione. In queste ore interviene anche il gruppo degli ex correntisti di Banca CIS che parla di un primo segnale di apertura della Segreteria alle Finanze, recentemente, per una serie di sblocchi di liquidità. “Confidiamo che l'evolversi della situazione politica – scrivono – non pregiudichi sostanza e tempistiche di realizzazione di quanto garantito”. Famiglie e imprese, rimarcano, “non possono più aspettare”.

Parlando di turismo, dopo il dibattito pubblico sull'area ex tiro a volo, dall'opposizione Repubblica Futura esorta a riqualificare la destinazione San Marino “per far sì che un’altra tipologia di turismo sia attratta dal Paese”, tramite “precisi piani di intervento”, corretto uso delle risorse sia nel marketing che nelle infrastrutture, incentivi per gli investimenti privati e, tra le altre cose, una “collaborazione e non una contrapposizione”, rimarca Rf, con le associazioni di categoria.