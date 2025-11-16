SAN MARINO Politica: alle porte settimana intensa, fra lavori consiliari e dossier UE Giorni cruciali, per la politica sammarinese. In agenda, mercoledì, anche l'incontro a Bruxelles fra il Segretario Beccari ed il Presidente del Consiglio Europeo

Settimana politica di rara intensità, quella che va ad aprirsi. Baricentrico il dossier europeo; dopo aver appreso della postura di Parigi, riguardo la natura giuridica dell'Accordo di Associazione per San Marino e Andorra. A quanto pare più plausibile, per Macron, la competenza mista; che comporterebbe però la necessità dell'ok dei parlamenti di tutti gli Stati membri dell'UE. Per il Titano in ogni caso la possibilità di usufruire della clausola per l'entrata in vigore provvisoria, dopo la firma.

Attesa allora per l'incontro – calendarizzato per mercoledì, a Bruxelles – fra il Segretario Beccari ed il Presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa. Eventuali novità saranno comunicate in Consiglio Grande e Generale. Dove venerdì è già prevista la relazione del Segretario agli Interni Belluzzi, riguardo le azioni necessarie a gestire le nuove disposizioni – in termini di competenze e risorse - derivanti dall'integrazione al mercato unico. Riflessioni anche sul relativo impatto; ed il piano di formazione ed aggiornamento normativo. Dibattito che si annuncia assai partecipato.

Altro passaggio chiave della Sessione il Comma – che si aprirà al più tardi mercoledì - con la prima lettura della Legge di Bilancio. Verso la conclusione, invece, l'iter parlamentare del PdL recante modifiche allo Statuto di BCSM; dopo un primo round piuttosto acceso nella precedente sessione. Massima attenzione anche alla relazione del Dirigente del Tribunale sullo stato della Giustizia 2024; così come al riferimento della Commissione per le Riforme istituzionali.

Sorprendente la quantità di temi forti, nella settimana di Consiglio che si apre lunedì. Fra le altre cose si attende infatti l'approvazione finale della Legge sull'ICEE - l'Indicatore della Condizione Economica per l'Equità -; oltre all'avvio del confronto consiliare sul PdL delle Opposizioni per l'istituzione di una Commissione d'Inchiesta su presunte responsabilità politiche o amministrative riguardo la “gestione di soggetti condannati per abusi sessuali su minori”. Vicenda choc, che già in precedenza aveva a lungo agitato l'Aula con un dibattito tanto aspro quanto appassionato.



[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: