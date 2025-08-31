SAN MARINO Politica: con l'arrivo di settembre si torna gradualmente a pieno regime. Europa e IGR i dossier chiave Domani a Palazzo l'udienza dai Garanti per il quesito referendario sull'Accordo UE promosso dal Comitato “I Capifamiglia”. Giovedì l'UdP che fisserà le date del prossimo Consiglio

L'ipotesi di una consultazione preventiva della cittadinanza sull'Accordo di Associazione resta fra i temi caldi di questo ultimo scampolo d'estate. La settimana si apre con l'attesa udienza pubblica sull'ammissibilità del referendum promosso da “I Capifamiglia”. Che hanno nuovamente invitato tutti i sostenitori a presenziare, “per mostrare il proprio supporto”. La seduta, a Palazzo, alle 14, sarà presieduta dal Collegio dei Garanti.

Sulle tempistiche, di questa iniziativa, le posizioni di due alleati di Lista pare rimangano distanti. Il Partito Socialista ha espresso comunque apprezzamento per l'esito dell'ultimo Direttivo di Libera, e la riferita necessità di una campagna di informazione che indichi costi e benefici dell'Accordo con Bruxelles.

Feedback positivo anche su quello che è stato forse il punto chiave della riunione: le scelte di politica fiscale. Fondamentale per Libera il perseguimento dell'equità, nella riforma tributaria; con l'individuazione di strumenti progressivi, un “no” deciso a discriminazioni reddituali e una “reale” lotta all'elusione. L'IGR, anche in agosto, è stato del resto il perno di un dibattito assai vivace nel Paese. Confronti continui, pare, anche in Maggioranza.

Con l'arrivo di settembre il motore della politica tornerà progressivamente a pieno regime; dopo il prologo della Commissione Finanze del 28 agosto. Fissato giovedì l'Ufficio di Presidenza che determinerà date ed ordine del giorno del prossimo Consiglio Grande e Generale: quello che porterà all'elezione della Reggenza per il semestre I Ottobre-I Aprile. La Direzione PSD ha già designato Matteo Rossi per acclamazione; quanto al PDCS nei giorni scorsi era stata anticipata una scelta fra i consiglieri Alice Mina, Lorenzo Bugli e William Casali. Proprio in questi giorni il Partito dovrebbe sciogliere le riserve.

Si guarda nel frattempo anche alla tornata amministrativa di fine novembre; l'attuale Capitano di Castello di Montegiardino – Giacomo Rinaldi – ha già annunciato ufficialmente la propria ricandidatura.

