IL PUNTO Politica dopo il Ferragosto: tanti i dossier in agenda, su tutti la firma dell'Accordo di associazione Il 22 agosto la visita del Papa. Primo appuntamento politico la Festa dell'Amicizia della Dc, poi il Consiglio e, successivamente, l'attesa firma dell'Accordo con l'UE

Dopo la pausa ferragostana, la politica torna progressivamente al lavoro. Sarà un autunno intenso quello che ci attende con, su tutti, il dossier europeo e la firma dell'Accordo di associazione: vera svolta dopo un lungo percorso di integrazione con l'UE.

Il primo appuntamento politico in agenda sarà la Festa dell'Amicizia: tradizionale evento di fine agosto organizzato dal Pdcs al quale partecipano gli esponenti di partiti, forze sociali e organizzazioni datoriali, associazioni. Si partirà la sera di venerdì 21 agosto, a Serravalle, con un dibattito dedicato proprio all'Accordo con l'Unione europea. Sabato 22 spazio a temi legati alla sanità e domenica 23, in Piazza Bertoldi, l'intervento del segretario politico Gian Carlo Venturini.

Sempre il 22 la storica visita di Papa Leone XIV a San Marino: tra i momenti clou l'incontro con le istituzioni a Palazzo Pubblico e l'affaccio dal balcone per il saluto ai fedeli e la benedizione. C'è attesa anche per le novità dal Consiglio Grande e Generale che, molto probabilmente, tornerà a riunirsi dal 14 al 22 settembre. Sarà il Consiglio che eleggerà i Capitani Reggenti per il semestre 1° Ottobre – 1° Aprile. Si sta ragionando se aggiungere alcuni giorni già la settimana precedente, vista la mole di temi da evadere. Tante, infatti, le questioni aperte, dal progetto di legge sulla famiglia al regolamento consiliare, dal pdl sulla rappresentatività fino alle infrastrutture sportive. Spazio anche alle istanze d'Arengo, solo per citare alcuni commi all'ordine del giorno.

Sullo sfondo, l'orizzonte europeo con l'attesa firma dell'Accordo con Bruxelles, insieme ad Andorra. Ancora presto per avere una data precisa, ma la svolta potrebbe arrivare tra fine settembre e metà ottobre.

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