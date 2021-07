Politica industriale: Repubblica Futura chiede atto di responsabilità alla maggioranza

Repubblica Futura interviene con un comunicato sulla vicenda consiliare che ha visto, in mattinata, la maggioranza spaccarsi sulla vendita di terreni appartenenti all'Eccellentissima Camera, alle aziende Asa e Alutitan. Chiede un “atto di responsabilità perché mostrarsi così divisi sulla politica industriale non dà certamente un bel messaggio alle imprese esistenti o che vogliono insediarsi in territorio”. “Le due imprese (Asa e Alutitan) saranno costrette ad attendere per avere risposte alle loro esigenze produttive, rimanendo alla mercè delle divisioni”- scrive Repubblica Futura.

Rimarcando poi il consueto sostegno "ai progetti di sviluppo e ampliamento delle imprese serie e radicate in territorio", sottolinea come – al contrario rispetto al passato - l’opposizione non abbia garantito i numeri per il passaggio delle pratiche a causa del mancato accoglimento -da parte del Segretario Canti-, delle richieste poste come precondizione, nonostante il tentativo di mediazione del capogruppo Dc Mussoni. Passaggio poi terminato con il ritiro delle pratiche dalla votazione da parte del Segretario al territorio. “Per la seconda volta consecutiva, soprattutto -scrive RF - la maggioranza fa uscire dall’aula un messaggio avvilente: che non ha un’idea comune sulla politica industriale del Paese, su come consentire alle aziende di insediarsi in territorio o, se già esistenti, di poter crescere, ampliarsi, garantire occupazione”.

