Politica: resi noti i nuovi capigruppo, attesa la svolta sul Governo

Politica: resi noti i nomi dei nuovi capigruppo, domani attesa la svolta per il Governo

Le ultime sono le ore delle indiscrezioni e delle voci che attendono l'ufficialità. Si sta infatti arrivando a una quadra sulla composizione del nuovo esecutivo sammarinese, in particolare sulle deleghe. In queste ore è confronto tra le nuove forze di maggioranza per chiudere la partita e consegnare la formazione. Intanto, emergono i nomi dei capigruppo della nuova legislatura.

Secondo le ultime informazioni circolate, Francesco Mussoni dovrebbe guidare il gruppo del Pdcs. Per Rete confermato Matteo Zeppa, già capogruppo nella precedente esperienza parlamentare. In Domani Motus Liberi, i cui componenti siedono per la prima volta in Consiglio, il dibattito è ancora aperto su chi ricoprirà il ruolo. Noi per la Repubblica ha già scelto: sarà Denise Bronzetti a guidare il gruppo. Le due forze ricollegabili alla passata maggioranza scelgono due ex Segretari di Stato come presidenti per i rispettivi gruppi consiliari. In Libera il ruolo sarà ricoperto dal Segretario di Stato alle Finanze uscente Eva Guidi. Il capogruppo di Repubblica Futura sarà il Segretario agli Esteri uscente Nicola Renzi.

In queste ore l'attenzione è rivolta alle dinamiche di formazione del Governo; oggi si è svolto un incontro tra le parti. Se il numero di Segreterie per ogni forza politica e la loro tipologia sembrano confermate, potrebbero invece esserci dei cambiamenti sui nomi a cui affidare le deleghe, sempre in base alle notizie che circolano in ambienti politici. Per quanto riguarda Noi per la Repubblica, si parla di possibili cambiamenti inediti che metterebbero in discussione quanto già emerso finora, cioè le deleghe ad Andrea Belluzzi e a Gian Nicola Berti. In casa Dc, Teodoro Lonfernini sarebbe sempre più vicino al Lavoro con probabili deleghe aggiuntive, ma allo stesso tempo sarebbero in corso cambiamenti nella definizione delle altre Segreterie. Stessa dinamica per Rete, sempre in base a quanto si apprende in ambienti politici.

Siamo nel campo delle indiscrezioni: una risposta definitiva arriverà solo quando la squadra sarà ufficializzata. I ben informati parlano di domani come data della svolta. Se così fosse, il programma e la composizione saranno presentati in tempo per un Ufficio di presidenza il 2 gennaio, così da arrivare il 7 a un nuovo Consiglio con il giuramento del Governo.