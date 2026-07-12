Politica: settimana intensa tra nuovo Segretario alla Sanità, legge per la famiglia e variazione di bilancio

Prima ancora dell'apertura del Consiglio Grande e Generale, i riflettori sono puntati sulla Democrazia Cristiana: il partito dovrà individuare il nuovo Segretario di Stato per la Sanità dopo il passo indietro di Gian Carlo Venturini. Il nome in pole position è quello di Massimo Andrea Ugolini, la cui nomina dovrà essere formalizzata in tempo per il giuramento in Consiglio, che si riunisce giovedì 16 luglio.

L'Aula entrerà poi nel vivo con uno dei dossier più delicati della legislatura: la nomina della Commissione consiliare d'inchiesta sulla tentata acquisizione di Banca di San Marino e sul cosiddetto "piano parallelo", tema destinato ad accendere il confronto tra maggioranza e opposizione. Nei sette giorni di lavori, tra i provvedimenti in seconda lettura figurano il progetto di legge sulle misure a sostegno della famiglia e della natalità, il testo sul fine vita promosso dall'Associazione Emma Rossi, quello sul controllo preventivo di legittimità e la proposta di modifica del Regolamento consiliare, destinata ad accendere il dibattito politico.

Attesi inoltre il riferimento della Commissione speciale per le riforme istituzionali, la relazione del Congresso di Stato sulle iniziative per la tutela degli interessi dello Stato e il recupero patrimoniale, oltre alla relazione della Commissione tecnico-amministrativa sulla vicenda degli abusi sessuali su minori.

Da lunedì 20 luglio il focus si sposterà invece sulla variazione di Bilancio, uno dei passaggi politici più significativi dell'estate. In calendario anche diversi progetti di legge in prima lettura, tra cui quello per la prevenzione della violenza nei luoghi di lavoro, mentre ben 18 istanze d'Arengo e 5 ordini del giorno porteranno in Aula temi come l'emergenza abitativa, la riorganizzazione del lavoro nel turismo e l'utilizzo dei social network da parte dei minori. La settimana istituzionale sarà preceduta anche da un'intensa attività nelle Commissioni consiliari.

Lunedì si riuniranno gli Affari Costituzionali, con focus su infrastrutture cimiteriali e cittadinanza, e la Commissione Igiene e Sanità, chiamata a fare il punto sull'attuazione delle istanze d'Arengo, comprese quelle dedicate alla disabilità. Martedì e mercoledì proseguiranno i lavori della Commissione Sanità, mentre gli Affari Esteri affronteranno i temi delle residenze e dei permessi per i minori.







